Obwohl die Aktie von DRD Gold schon länger nur noch ein Schatten ihrer selbst war, setzen sich die Verluste bei dem Titel weiterhin fort. Ein Minus von knapp 30 Prozent in den letzten sechs Monaten spricht eine deutliche Sprache. Das Papier droht nach erneuten Verlusten am Dienstag jetzt unter die Marke von 0,20 Euro zu fallen. Längst vergessen sind die Zeiten, als das Unternehmen noch unter seinem alten Namen Durban Roodeport Deep zweistellige Dollarbeträge erreichte und an der Börse als einer ... (Robert Sasse)

