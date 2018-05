Die Chartanalysten sehen die Aktie von Yamana Gold derzeit am Scheideweg. Das Papier befindet sich zwischen einem Widerstand bei 3,10 USD und einer Unterstützungszone bei 2,77 USD, heißt es. Wie es mit der Aktie nun weitergeht, hängt sehr stark davon ab, welche Marke durchbrochen wird. Am Dienstag sah es dabei wenig erfreulich aus. Mit einem Minus von rund drei Prozent verschlechterte der Titel sich auf 2,83 USD und ist damit näher am unteren Ende des derzeitigen Kanals.

