Der Immobilienkonzern Ventas Inc. (ISIN: US92276F1003, NYSE: VTR) wird am 12. Juli 2018 eine Dividende in Höhe von 0,79 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten (Record date: 2. Juli 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 3,16 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite des Konzerns, mit Hauptsitz in Chicago, beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 52,08 US-Dollar (Stand: 16. Mai 2018) 6,07 Prozent. Ventas operiert ...

