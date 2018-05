Ausgerechnet die Beteiligung am Handelsriesen Metro wird für Ceconomy zur Belastung. Nach dem Kurseinbruch belasten Wertberichtigungen die Bilanz.

Für die Elektronikhandelsholding Ceconomy wird ihre Beteiligung an dem Handelsriesen Metro zur Belastung. Zwar konnte die Holding mit ihren Töchtern Media Markt und Saturn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 bei einem leichten Umsatzrückgang den operativen Ertrag in die Höhe schrauben. Eine Wertminderung des knapp zehnprozentigen Anteils an Metro in einer Höhe von 131 Millionen Euro sorgte unter dem Strich aber für einen Verlust von 55 (Vorjahr: Minus 14) Millionen Euro. Die Metro-Aktie hatte deutlich an Wert verloren.

Der Umsatz sank von Januar bis März um 0,2 Prozent auf 5,249 Milliarden Euro, wie Ceconomy am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Der operative Ertrag (Ebit) sei auf 38 Millionen Euro gestiegen - nach einem Verlust von 19 Millionen Euro vor Jahresfrist. Dabei half neben Kostensenkungen ...

