Durch die größte Emission eines Emerging Market Emittenten seit über einem Jahr stieg das Wochenvolumen am EUR denominierten EUR-Primärmarkt gestern über die EUR 30 Mrd. Marke. Pemex (Baa3/BBB+/BBB+) begab eine Senior Anleihe in vier Tranchen. Tranche A (4,5J, EUR 600 Mio.) preiste bei MS+220 BP, Tranche B (5,25J, EUR 650 Mio.) bei 3mE+240 BP, Tranche C (7,5J, EUR 650 Mio.) bei MS+288 BP und Tranche D (10,75J, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+370 BP. Zudem brachte Mylan eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-/BBB-) bei MS+143 BP auf den Markt. Bei den Financials konnte BFCM eine Tier 2 Anleihe (10J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/ BBB/A) bei MS+145 BP...

