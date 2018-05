Vor den Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi bekräftigt Kaufhof-Chef Roland Neuwald Forderungen nach Einschnitten bei den Gehältern der rund 21.000 Beschäftigten des Warenhauskonzerns.

"Natürlich ist es schwer für die Mitarbeiter, wenn es zu finanziellen Einbußen kommt", sagte Kaufhof-Chef Roland Neuwald der WirtschaftsWoche. "Aber die wirtschaftliche Lage lässt uns keine andere Wahl: die Personalkosten müssen runter." Das Kölner Unternehmen kämpft mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen.

Neuwald sieht "ein Ertragssteigerungs- und Sparpotenzial von insgesamt mehreren Hundert Millionen Euro in den kommenden Jahren". Bei den am Freitag in Frankfurt beginnenden Gesprächen mit den Arbeitnehmern "geht es jetzt darum zu klären, ...

