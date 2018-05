APA ots news: UNIQA Niederösterreich wächst 2017 verstärkt in der Krankenversicherung - BILD

Verrechnetes Prämienvolumen 2017 bei 452,3 Millionen Euro.

UNIQA Niederösterreich mit 35,4 Prozent Marktanteil in der

Gesundheitsvorsorge eindeutiger Marktführer im Bundesland.

Die UNIQA Landesdirektion Niederösterreich verteidigt 2017 laut der

offiziellen Verbandsstatistik des VVO ihre Stellung im Bundesland als

Nummer 2. Mit einem stabilen Prämienvolumen von 452,3 Millionen Euro

und einem Marktanteil von 19,05 Prozent. Die absolute

Marktführerschaft im Bereich der Krankenversicherung wurde mit einem

Wachstum von 3,5 Prozent und einem Marktanteil von 35,4 Prozent

weiter gefestigt. Auch in der Unfallversicherung baute man durch

überdurchschnittliches Wachstum den Anteil am Markt und die

Marktführerschaft auf 26,4 Prozent aus.

Mit einem Plus von 2,6 Prozent in der KFZ-Versicherung ist UNIQA

Niederösterreich unter den vier Topversicherern im Bundesland am

stärksten gewachsen. Das Wachstum im Sachversicherungsbereich liegt

mit 4,3 Prozent ebenfalls über dem Markt.

Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung gegen laufende

Prämien sanken mit 1,2 Prozent deutlich geringer als in den

Vorjahren. Der Gesamtmarkt in der Lebensversicherung in

Niederösterreich gab prozentmäßig um mehr als das Doppelte (minus

3,39 Prozent) nach.

Schadenbelastung durch Unwettersommer

UNIQA Landesdirektor Karl Jungwirth: "Der vergangene Sommer hat uns

gezeigt, dass wir uns in Zukunft auch in Mitteleuropa auf so manche

Wetterkapriolen einstellen müssen. Auf große ungewöhnliche Hitze

folgen katastrophale Unwetter. Zwei Großereignisse haben nicht nur

viele private Haushalte, sondern auch die gesamte

Versicherungswirtschaft stark getroffen. So belasteten der

verheerende Hagel im Juli und das Sturmtief im August mit unzähligen

kleineren Schäden mit über 6 Millionen das Ergebnis."

Wachstumsziele für 2018

Die sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr möchte UNIQA

Niederösterreich bei den individuellen Versicherungslösungen für

Klein- und Mittelbetriebe (KMUs) weiter fortsetzen. Jungwirth: "Wir

legen auch 2018 unseren Fokus auf die vielen KMUs im Bundesland.

Viele von ihnen haben immer noch keine bzw. lückenhafte

versicherungsmäßige Abdeckung, die im Schadenfall existenzbedrohende

Auswirkungen haben können.

Gerade hier bieten wir als UNIQA maßgeschneiderte Angebote, welche

individuell direkt vor Ort von unseren Fachleuten für den jeweiligen

Betrieb entwickelt werden."

Ein weiteres klares Ziel ist der Ausbau der Vertriebskapazitäten. Mit

den geplanten 30 Neueinstellungen im Vertrieb und dem weiteren Ausbau

des Lehrlingsangebotes sichert UNIQA als großer Wirtschaftsfaktor

durch stetige Weiterentwicklung auch eine große Anzahl an

Arbeitsplätzen. "Knapp 550 Mitarbeiter und Vertriebspartner sind

tagtäglich für unsere Kunden da. Mit über 60 Standorten verteilt über

das ganze Bundesland haben wir als UNIQA in Niederösterreich das

stärkste Servicenetz aller Versicherer", so Jungwirth.

Großes Engagement im Bundesland

"Wir sind für den Kunden überall dort wo er uns sucht und immer für

ihn da wenn er uns braucht", so der Leitspruch auch von UNIQA

Landesdirektor Karl Jungwirth. Und das nicht nur als verlässlicher

Partner in Versicherungsfragen. Jungwirth: "Als größter

Gesundheitsversicherer haben wir die soziale Verantwortung gegenüber

den Menschen im Land. Diese nehmen wir sehr ernst und pflegen hier

Partnerschaften wie jene mit dem Roten Kreuz, der Caritas und vielen

anderen regionalen Initiativen, um in der Prävention zu

unterstützen." Vor allem im Schulbereich gibt es bereits sehr

erfolgreiche Programme zur Gesunderhaltung von Kindern und

Jugendlichen.

UNIQA Niederösterreich prägt aber auch als verlässlicher Partner für

die Kultur die Szene im Bundesland. "Kunst und Kultur verbindet die

Menschen - deshalb ist es uns ein großes Anliegen, alle

Interessierten im Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu

unterstützen. Als größter Kunstversicherer im Land fördern wir daher

das kulturelle Geschehen in Niederösterreich. Daraus sind sehr

erfolgreiche, langjährige Partnerschaften wie zum Beispiel in

Grafenegg, der Stadt Langenlois mit den Schlossfestspielen und der

Stadt Baden mit dem Theater und der Sommerarena entstanden", so

Jungwirth.

