Der kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay Company greift bei der deutschen Warenhauskette hart durch. Mitarbeiter und Vermieter sollen Verzicht üben. Dabei sind die Kanadier selbst das größte Problem.

Viel Zeit hatte Helena Foulkes nicht mitgebracht. Sie eilte durch die Gänge des Kaufhofs in Aachen. Danach waren die Filialen der Warenhauskette in Bonn und in Düsseldorf dran. Immer mit dabei: Kaufhof-Chef Roland Neuwald. Foulkes grüßte freundlich an der einen Stelle, musterte anderswo ein paar Waren, ließ mal einen kurzen Kommentar fallen und nickte lächelnd den Mitarbeitern zu.

Die 54-Jährige hatte nicht viel gesagt während ihrer Stippvisite in Deutschland Anfang Mai. Stattdessen hörte sie zu. "Listen and learn" sei immer schon ihr Prinzip gewesen, sagt eine langjährige Kollegin. Als unauffällig wird sie beschrieben. Sie sei kein Typ, der die große Bühne sucht.

Und doch machen später Gerüchte die Runde, die für Unruhe in der Belegschaft sorgen. So soll Foulkes nach dem Besuch gefragt haben, ob die Kosmetikmarke Sephora nicht mehr Verkaufsfläche bei Kaufhof bekommen könne. Was hatte das zu bedeuten? Will sie etwa noch größere Teile der Häuser untervermieten? Sollen noch mehr Arbeitsplätze wegfallen? Und wozu der Verweis auf die niedrige Kundenfrequenz? So wurde der Antrittsbesuch der neuen Chefin des kanadischen Einzelhandelskonzerns Hudson's Bay Company (HBC) bei der deutschen Tochter zu einer Offenbarung des Misstrauens.

Die Skepsis ist nachvollziehbar: Die Krise der Handelskette Kaufhof nimmt langsam existenzielle Züge an. Allein im vergangenen Jahr fielen rund 100 Millionen Euro Verlust an. Die Manager fanden bislang keinen Weg, den Verfall des Hauses zu stoppen. Kaufhof will nun über die kommenden fünf Jahre dreistellige Millionenbeträge über mehr Umsatz und weniger Kosten rausholen, berichtet ein Insider.So sollen die Konditionen mit Vermietern nachverhandelt werden. Von 1600 Stellen in der Hauptverwaltung fallen bis 2020 rund 400 weg. 1280 Arbeitsplätze wurden bereits in den Filialen gestrichen. Die Häuser in Gera, Solingen und Hof werden in den kommenden Monaten geschlossen. Und das Management verhandelt mit Verdi seit Freitag über ein Sanierungsprogramm. Einer der Eckpfeiler: neue Partnerschaften.

Kaufhof gibt Flächen ab

"Wir sind in Gesprächen mit weiteren externen Partnern", bestätigt Kaufhof-Chef Neuwald gegenüber der WirtschaftsWoche. Darunter ist zu verstehen, dass Kaufhof fremde Firmen in die eigenen Warenhäuser holt. Als Vorbild gilt die Kooperation mit Sephora. Die französische Kosmetikmarke ist schon in vielen Kaufhof-Häusern vertreten. Das Modelabel Topshop, nimmt in einzelnen Filialen ebenfalls viel Fläche in Beschlag. Die Bonner Filiale wird gerade umgebaut, damit auch hier Topshop auf je 500 Quadratmetern im Erdgeschoss und im ersten Stock einzieht. Auch in Düsseldorf und Köln wird das Label 2018 eröffnen. Im Kaufhof am Stachus in München startet im Sommer der Elektronikhändler Cyberport. Für die Mitarbeiter ist das ein sensibles Thema. Wenn die Fläche schrumpft, die Kaufhof selbst bewirtschaftet, werden weniger Mitarbeiter gebraucht. Bei den Fremdfirmen bekommen sie nicht automatisch einen Job.

Kaufhof-Chef Neuwald aber beschwichtigt: Die Häuser würden dadurch attraktiver. "Solche Kooperationen sind für die Mitarbeiter keine Gefahr."

Von einer Führungskraft kam gar die Idee, man könne im Erdgeschoss der Warenhäuser doch externe Gastronomie unterbringen. Es wäre der Todesstoß für die Häuser: Der meiste Warenhaus-Umsatz wird traditionell im Erdgeschoss gemacht. Ein Unternehmenssprecher wollte sich hierzu nicht äußern.Das Vertrauen der Mitarbeiter in Eigentümer HBC hat seit der Übernahme vor drei Jahren stark gelitten. Damals sah alles nach einer Traumhochzeit aus: Neben HBC hatte 2015 auch der österreichische Immobilieninvestor René Benko, Inhaber des Konkurrenten Karstadt, Interesse an Kaufhof gezeigt. Die Sorge war groß, dass Benko die Ketten fusionieren und viele Arbeitsplätze streichen würde. Da schienen die Kanadier als Warenhausbetreiber ohne Standorte in Deutschland und mit Tradition seit 1670 die bessere Wahl. Noch dazu, weil sie versprachen, viel Geld zu investieren, um die Filialen wieder flottzumachen.

Eine Milliarde Euro sollte nach Europa fließen, ein neues Logistikzentrum entstehen, der Onlinehandel ausgebaut werden. Kaufhof sollte in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Mitarbeiter beschäftigen. So mancher trug fortan sogar Turnschuhe mit dem HBC-Logo drauf. Schon damals aber gab es Skeptiker, die bezweifelten, dass HBC genug vom deutschen Handel versteht. Die Kanadier wiegelten ab, sie hätten fast zehn Jahre lang die Finessen des europäischen Warenhauswesens studiert. Kaufhof sei der "Start eines aufregenden Abenteuers", ...

