17.05.2018 MediaMarktSaturn Österreich und BAWAG P.S.K. haben eine exklusive Vertriebskooperation vereinbart: Privatkunden können künftig eine breite Palette an Finanzdienstleistungsprodukten der BAWAG P.S.K. in allen 37 Media Märkten und 15 Saturn-Häusern in Österreich sowie in den entsprechenden Onlineshops erwerben. Die Zusammenarbeit startet mit 1. Jänner 2019 und ist langfristig ausgerichtet. Anmerkung: Wie berichtet, hat die Bawag den Vertrag mit der Post, wo sie in den Filialen jahrelang...

