Linde-Aktionäre können sich Hoffnung auf eine höhere Barabfindung machen.

Acht Prozent der ausstehenden Aktien von Linde wurden nicht zum Umtausch eingereicht. Deren Inhaber sollen nach Abschluss der 50 Milliarden Euro schweren Industriegasefusion mit Praxair zur britischen Linde plc durch einen Squeeze-out mit einer Barabfindung aus dem Unternehmen gedrängt werden. Das kündigte Linde am 25. April in einer Ad-hoc-Mitteilung an. Der Kurs der nicht zum Umtausch eingereichten Aktien zog daraufhin kräftig an, um 17 Euro, auf zuletzt 182 Euro. Zwischenzeitlich konnten Aktionäre am 4. Mai zudem noch sieben Euro Dividende pro Aktie vereinnahmen.

Als Untergrenze für die Barabfindung bei einem Squeeze-out gilt der umsatzgewichtete durchschnittliche Börsenkurs in den drei Monaten vor Ankündigung des Squeeze-out. Dieser lag per 25. April bei rund 173 Euro je Aktie. Die hätten Aktionäre also schon ziemlich sicher im Sack - sofern die Kartellbehörden die Fusion nicht noch torpedierten. Das aber sei ein kalkulierbares Risiko, sagt Uwe Rathausky. Der Mitgründer der Fondsgesellschaft Gané aus Aschaffenburg spekuliert auf eine höhere Abfindung als 173 Euro. "Darauf setzen wir. Wir sind seit einigen Monaten investiert." Rund fünf Prozent des zwei Milliarden Euro schweren Acatis Gané Value Event Fonds stecken ...

