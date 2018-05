Europäische Aktienmärkte mit Gewinnen DE30 weiterhin in der Nähe der 13.000 Merck (MRK.DE) steigt nach Ankündigung neuer Forschungsergebnisse

Zusammenfassung:Die gestrige positive Stimmung an der Wall Street breitete sich nicht an den asiatischen Aktienmärkten aus. Die Anleger waren während der gesamten asiatischen Sitzung sogar eher bärisch einzuschätzen. Der japanische Nikkei (JAP225) war der einzige große Index der Region, der mit einem Plus von 0,56% am Ende höher gehandelt wurde. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 0,21% an Wert, Chinas Hang Seng (CHNComp) gab sogar über 1% nach. Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten war am Donnerstag recht durchmischt, wobei sich deutsche und britische Aktien am schlechtesten entwickelten. Die größten Verluste verbuchten Nahrungsmittel- und Telekommunikationsunternehmen, während Bergbau- und Versorgertitel am besten abschnitten. In Italien herrscht weiterhin politische Unsicherheit, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Die neue Regierung wird wahrscheinlich von der 5-Sterne-Bewegung und der Lega Nord gebildet. Trotz laufender Gespräche konnte bislang aber kein neuer Premierminister ernannt werden. Des Weiteren brachte der gestrige Tag eine recht interessante Geschichte mit sich: Laut Berichten soll die neue Regierung die EZB auffordern, ...

