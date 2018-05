EURUSD fällt unter 1,18-Marke, das niedrigste Niveau des Jahres Abweichende Geldpolitik und Inflation Hauptgründe für den Rückgang Italien belastet die Gemeinschaftswährung zusätzlich Technische Analyse sieht starken kurzfristigen Abwärtstrend, wichtigste Unterstützung bei 1,1550

Zusammenfassung:Der EURUSD erreichte am Mittwoch ein neues Jahrestief bei 1,1770. Wir zeigen Ihnen fünf Gründe auf, die für diesen Rückgang verantwortlich sein könnten. Die Analyse beinhaltet außerdem eine technische Analyse und einen Zukunftsausblick. Abweichende Geldpolitik Die Hauptwährungen folgen oft ziemlich genau den Zinssätzen und das war auch beim EURUSD seit Jahren der Fall. Das Jahr 2017 war jedoch ein großes Rätsel für die Devisenhändler, da die Ausweitung der Renditedifferenz der Anleihen zugunsten des US-Dollars mit einer Abwertung einherging. Allerdings konnten die Anleger die steigenden US-Marktzinsen nicht für immer ignorieren. Auf dem Chart können wir sehen, dass dieser Faktor erheblich zum starken Rückgang des EURUSD beigetragen hat.

Der EURUSD ist aufgrund höherer US-Marktzinsen gesunken. Quelle: Bloomberg, XTB Research Inflationsaussichten Die VPI-Inflation in den USA ist fast doppelt so hoch wie in der Eurozone und diese Abweichung könnte in den kommenden Monaten weiter zunehmen. Dies lässt Anleger darüber spekulieren, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise viermal erhöhen ...

