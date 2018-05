Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder über die sich verändernde Zinsstrukturkurve in den USA gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass eine solche unter Umständen auf eine sich abzeichnende Rezession hindeuten könnte. Doch, wir haben zu keiner Zeit geklärt, weshalb das eigentlich so ist. Und genau das wollen wir heute nachholen. Prof. Dr. Holger Fink von der HfWU in Nürtingen bei Börse Stuttgart TV.