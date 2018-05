Die Anteilsscheine der Bank Monte dei Paschi haben fast neun Prozent an Wert verloren. Grund ist ein Plan der möglichen Regierung.

Die mögliche Regierungskoalition in Italien will nach Angaben der rechtsextremen Partei Lega die krisengeschüttelte Bank Monte dei Paschi di Siena doch nicht privatisieren. Wie im Wahlkampf versprochen werde sich der Staat nicht zurückziehen, sagte Lega-Wirtschaftspolitiker Claudio Borghi am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel ist demnach, Filialen auch in kleinen Ortschaften ...

