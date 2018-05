Um es noch einmal klar zu sagen: Bei der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") könnte es am Freitag sehr spannend werden. Denn es geht um nichts anderes als um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Bekanntlich gibt es hohe Forderungen von Gläubigern - Steinhoff selbst nannte die Summe von "externen" Schulden von 10,4 Mrd. Euro per 31. März 2018. Der Bärenanteil davon soll auf die Region Europa entfallen. Und am Freitag will sich Steinhoff in London mit diversen Gläubigern treffen. ... (Peter Niedermeyer)

