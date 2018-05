Eine repräsentative Umfrage zeigt: Frauen scheuen das Risiko stärker als Männer. Ansonsten denken die Geschlechter beim Thema Geldanlage ähnlich.

Dass Frauen und Männer unterschiedlich drauf sind, liegt bekanntlich am typisch unterschiedlich hohen Testosteron-Gehalt im Blut. Und das könnte sich auch auf das Thema Geldanlage auswirken. Auf Studien, die hormonelle Unterschiede und deren Einfluss auf die Risikobereitschaft von Männern und Frauen feststellen, verweist zumindest Finanzprofessor Martin Weber von der Universität Mannheim.

Denn Frauen sind seiner neuen Untersuchung zufolge weniger bereit, finanzielle Risiken einzugehen. Drei Viertel der Frauen unter gut 9000 befragten Menschen lehnen demnach jegliche finanziellen Risiken ab, aber nur knapp zwei Drittel der Männer.

"Frauen hassen das Risiko noch mehr als Männer", resümierte Weber auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Die Folge laut der repräsentative Umfrage der Bundesbank, die der Ökonom im Forschungsinstitut ZEW für die Direktbank ING Diba ausgewertet hat: Die per se vorsichtigeren Frauen legen das Geld der Familie noch seltener in Wertpapiere oder Fonds an als Männer. Gerade mal 15 Prozent der Frauen stecken ihr Kapital in Fonds, Anleihen, Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...