Der GDAX ist ein Begriff aus der immer bekannter und beliebter werdenden Welt der Geschäfte mit so genannten digitalen oder Kryptowährungen. GDAX steht dabei als Abkürzung für die Global Digital Asset Exchange, bei der es sich um eine Plattform für den Handel mit Kryptowährungen handelt. Betrieben wird die Handelsplattform von dem Unternehmen Coinbase. Die Firma Coinbase wurde im Juni 2012 von Fred Ehrsam und Brian Armstrong gegründet und hat ihren Sitz in Kalifornien und zwar direkt in San Francisco.

Die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...