Die Nordex-Aktie hat es geschafft - sie notiert wieder im zweistelligen Bereich! Ist das eine verspätete Reaktion auf die Quartalszahlen? Denn die waren bekanntlich bereits am Dienstag veröffentlicht worden - da klappte es mit dem Break über die 10-Euro-Marke noch nicht. Ganz anders dann am Donnerstag, als die Aktie bereits im Vormittagshandel einen neuen Versuch wagte und die 10-Euro-Marke geknackt wurde. Wie in einem solchen Fall üblich zog das wahrscheinlich charttechnisch orientierte Trader ... (Peter Niedermeyer)

