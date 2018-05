Der Vatikan wirft den Finanzmärkten Egoismus und Gier vor. In einer scharfen Kritik warnt die katholische Kirche auch vor den Gefahren von Derivaten.

Es sind scharfe Worte, die der Vatikan für die weltweiten Finanzmärkte findet. In einer beispiellosen Abrechnung hat die katholische Kirche unmoralische Finanzpraktiken, Offshore-Steueroasen, Egoismus und gewagte Spekulationen angeprangert. "Das Geld muss dienen und nicht regieren!", so der Vatikan.

Die Finanzwelt sei ein Ort geworden, "wo Egoismen und Missbräuche ein für die Allgemeinheit zerstörerisches Potenzial haben, das seinesgleichen sucht", heißt es in einem Dokument, das die vatikanische Glaubenskongregation in Rom am Donnerstag veröffentlicht hat und welches von Papst Franziskus freigegeben wurde.

Vor allem Derivate seien eine Art "Zeitbombe, die ...

