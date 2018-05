Kommende Woche reist Angela Merkel ins Reich der Mitte. Mit leeren Händen. Der Kanzlerin fehlt eine außenwirtschaftspolitische Strategie für die neue Weltlage.

Manchmal entfalten Anekdoten ungeahnte Kräfte. Und so könnte eine kleine Geschichte, die gerade im Berliner Regierungsviertel die Runde macht, der Erkenntnis förderlich sein: Wie gutmütig und naiv hat die Bundesregierung jahrzehntelang nach China geblickt!

Die Geschichte geht so: Es war einmal ein deutscher Mittelständler, der hatte in China eine Fabrik aufgebaut. Alles lief rund. Nur seine Mitarbeiter waren häufig müde. Das besorgte den deutschen Mittelständler, also folgte er dem Tross an Bussen, mit denen seine Angestellten abends wegfuhren. Und stellte fest: Sie fuhren nicht nach Hause, sondern arbeiteten weiter, als Doppel-Angestellte in einem Zweischicht-Kopiersystem: Die Chinesen hatten die Fabrik in gebotener Entfernung zum Original nachgebaut. Und die Mitarbeiter stellten dort nachts detailgenau den Produktionsprozess nach, den sie tagsüber so fleißig einübten.

Was klingt wie ein Märchen aus tausendundeiner asiatischen Nacht, ist ein nüchterner Tatsachenbericht - so real und surreal zugleich, dass er den Verantwortlichen in Berlin die Augen öffnet. Natürlich, China ist ein potenter Partner, ein Sehnsüchte weckender, ewig hungriger, schier unerschöpflicher Absatzmarkt - aber mittlerweile vor allem auch ein ernst zu nehmender Rivale, der investiert, spioniert und selbstbewusst agiert.

"Unser Problem ist nicht, dass China eine geopolitische und -ökonomische Strategie hat. Sondern dass wir keine haben", warnt Exaußenminister Sigmar Gabriel. Und in der Tat: Die deutsche Außenwirtschaftspolitik, vor allem gegenüber Peking, schwankt zwischen ehrerbietenden Handelsreisen, neuer Härte und krittelndem Unbehagen. Nur mit einem können die Regierenden nicht dienen: mit einer Linie, mit einem klaren Plan. Darüber wird auch der zehnte Besuch der Bundeskanzlerin in China kommende Woche nicht hinwegtäuschen können. Keinem Land hat Angela Merkel (CDU) in ihrer zwölfjährigen Amtszeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Doch wozu? Deutschland fehlt ein Ankerpunkt in der Außenwirtschaftspolitik, das wird in diesen Krisenwochen offenbar: Drohende Handelskriege, ein desaströses transatlantisches Verhältnis, das Chaos im Nahen Osten, die dauernden Russland-, Türkei- und Irankrisen - hat Merkel noch die Kraft, europäische Werte in dieser Welt zu positionieren, deutsche Interessen durchzusetzen?

Ihr enger Vertrauter, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), ist jedenfalls guter Stimmung, als er vor ein paar Tagen als Verhandlungsreisender seiner Kanzlerin in Kiew den ukrainischen Premierminister Wolodymyr Hrojsman trifft. Dass der ihn warten lässt, erträgt Altmaier mit der ihm eigenen Gelassenheit. Als Hrojsman schließlich den Raum betritt, geht Altmaier ihm auch politisch ein Stück entgegen. Der Wirtschaftsminister ist gekommen, um auszuloten, ob sich der Streit zwischen der Ukraine und Russland um den Transport von Erdgas nach Europa beilegen lässt. Später wird er nach Moskau weiterfliegen und Merkel den Weg bereiten, die dieser Tage den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft.

Es ist Zufall, aber überrascht nicht weiter, dass am Tag von Altmaiers Besuch im russischen Parlament ein Gesetz diskutiert wird: Es soll unter Strafe stellen, sich an neue US-Wirtschaftssanktionen zu halten. In den weltweiten Handelsbeziehungen entstehen derzeit fast täglich neue Fronten. Iran, USA, Russland und immer wieder China - alles hängt gerade mit allem zusammen.

Konsensrhetorik und strenge Regeln

Altmaier setzt auf Konsensrhetorik - und auf strenge Regeln. Schon im Juli 2017 hat seine Vorgängerin Brigitte Zypries Änderungen an der Außenwirtschaftsverordnung vorgenommen. Sein Ministerium kann seither ...

