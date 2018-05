Das Committee on Foreign Investments in the United States, kurz CFIUS, arbeitete jahrzehntelang nahezu geräuschlos und unbemerkt von der Öffentlichkeit. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert.

Jeden Dienstag um Punkt 14 Uhr, in einem abhörsicheren Raum im Zentrum von Washington D.C., kommt eine Runde zusammen, die Investoren auf der ganzen Welt die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Unter dem Vorsitz des US-Finanzministeriums treffen sich die Vertreter von 15 Ministerien und Regierungsagenturen. Sie diskutieren geplante Übernahmen amerikanischer Unternehmen durch ausländische Firmen. Das gute Dutzend Beamte kann Deals verändern, scharfe Auflagen verhängen oder Geschäfte gleich ganz stoppen. Der Kreis ist eine ökonomische Macht in der Hauptstadt. Und sein Einfluss wächst.

Das Committee on Foreign Investments in the United States, kurz CFIUS, arbeitete jahrzehntelang nahezu geräuschlos und unbemerkt von der Öffentlichkeit. Unternehmen, die in den USA investieren wollten, legten ihre Pläne vor, der Regierungsausschuss prüfte, ob das Geschäft die nationale Sicherheit gefährdete - und gab die Transaktionen in aller Regel frei. So ging es seit der Gründung der Runde 1975 und ohne größere Kontroversen. Noch im Jahr 2009 untersuchte CFIUS 65 Geschäfte. Nur jedes zehnte kam nicht zustande.

Seit ein paar Jahren aber, und nicht erst seit der "America first"-Politik von US-Präsident Donald Trump, legt das Gremium sein Mandat großzügiger, schutzbetonter, aggressiver aus. Es untersagt immer mehr Transaktionen oder genehmigt sie nur unter strengen Auflagen.

Alle Beschlüsse fallen einstimmig, und die Leitfragen dabei sind immer gleich: Berührt das geplante Geschäft sensible Technologien? Könnten Rüstungsgeheimnisse ins Ausland abfließen? Erhöht eine Übernahme das Risiko der Spionage? Wird sich die Runde nicht einig, kann ein Fall bis zum Präsidenten vordringen. "Das Verfahren hat sich bewährt", sagt Nova Daly, der das CFIUS während der zweiten Amtszeit von George W. Bush leitete: "Aber es muss aktualisiert werden." Vor allem stellt der Prozess selbst die Unternehmen vor Probleme: Für sie ist CFIUS eine Blackbox. Warum eine Entscheidung wie gefallen ist, behält das Gremium für sich. Worauf es achtet, welchen Kriterien es folgt - niemand weiß es. Aus den Besprechungen dringt nichts nach außen. Es gibt keine ausführlichen Protokolle. Der Zugang zu den Sitzungen wird streng kontrolliert. Auch deshalb sei der Besprechungsraum immer etwas schmuddelig, erinnert sich jemand, der viele Jahre dabei war. Denn Putzkräfte mit einer so hohen Sicherheitsfreigabe seien "sehr selten und sehr teuer".

Die Zusammenarbeit mit CFIUS war wegen der strengen Geheimhaltung schon immer schwierig für Unternehmen. Aber heute ist sie praktisch unmöglich. "Vieles, was heute gegebenenfalls als sensibel ausgelegt wird, ist bis vor Kurzem noch anstandslos durchgegangen", sagt Bernd Egbers, Partner der Kanzlei Ashurst mit Sitz in ...

