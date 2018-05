Niki Lauda über den holprigen Start seiner neuen Fluglinie Laudamotion, den Verlust der Formel-1-Hostessen und sein Verhältnis zu Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Herr Lauda, wie fühlt es sich an, der große Buhmann der Flugbranche zu sein?So fühle ich mich ganz und gar nicht. Leider ist über den Deal zwischen meiner Airline Laudamotion und Ryanair in der Öffentlichkeit vieles nicht bekannt.

Aus Teilen der insolventen Air Berlin haben Sie Ihre Linie Laudamotion geformt und sind damit für Lufthansa und Condor geflogen. Doch nach kurzer Zeit haben Sie große Teile an Ryanair verkauft und damit Lufthansa und Condor brüskiert. Haben Sie für ein besseres Angebot Ihr Wort gebrochen?Wer mich kennt, weiß, dass ich das nie machen würde. Tatsächlich hat sich die Lufthansa nicht an Absprachen gehalten. Deshalb hatte ich mich entschieden, mit Ryanair zusammenzuarbeiten.

Das müssen Sie erklären.Mit dem Kauf der Niki aus der Air-Berlin-Insolvenz bekam ich keine vollständige Airline, sondern kaum mehr als rund 60.000 Start- und Landerechte, vor allem in Düsseldorf, Mallorca und etwas Österreich. Um die nutzen zu können, brauche ich 21 Flugzeuge. Laut einer Vorgabe der EU-Kommission im Insolvenzverfahren von Air Berlin sollte ich die von der Lufthansa bekommen. Doch statt 21 Fliegern hat sie mir nur 11 gegeben. Damit hätte ich die Hälfte meiner Flugrechte wieder zurückgeben müssen. Deshalb brauchte ich einen Plan B. Ich bin spontan zu Easyjet und Ryanair geflogen. Ryanair-Chef Michael O'Leary war sofort begeistert, also kamen wir ins Geschäft.

Die Lufthansa ist also selbst schuld daran, dass Sie nun mit Ryanair kooperieren?Hätte ich von Lufthansa die versprochenen Flieger bekommen, wäre Laudamotion quasi ein Teil der Lufthansa-Gruppe geworden.Sie hätten aber wenigstens mit Condor kooperieren können.Wie das mit Condor gelaufen ist, tut mir persönlich leid. Ich wollte Condor und Ryanair im Boot halten. Das hat aber nicht funktioniert. Die Buchungssysteme und die Unternehmenskultur von Ryanair und Condor passten einfach nicht zusammen.

Condor hat für Sie zentrale Arbeiten wie die Planung des Flugbetriebs übernommen. Wie groß werden die Probleme, wenn das spätestens zum 15. Juni Ryanair macht?Ryanair ist ein sehr routiniertes Unternehmen. Deshalb können wir nun früher als gedacht wechseln, nämlich bereits zum 1. Juni.

Wann geht Laudamotion in Ryanair auf?Laudamotion wird bestehen bleiben. Es war auch nie mein Interesse, Airline-Händler zu werden, also Airlines zu kaufen und zu verkaufen. Unser Hauptziel ist nun Wachstum. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Österreich, also Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck. Gleichzeitig werden wir natürlich ...

