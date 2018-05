Sobald elektrische und elektronische Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen der Chemie eingesetzt werden sollen, sind besondere Vorkehrungen nötig. Denn oberhalb von einem Watt Leistung werden diese zu einer potenziellen Zündquelle. Um zu verhindern, dass explosionsfähige Gas- oder Staub-Luft-Gemische gezündet werden, kommen spezielle Konstruktionen zum Einsatz. Meistens werden die Geräte dann in druckfest gekapselten Gehäusen verbaut - man spricht hier von der Zündschutzart "Ex d". Diese Gehäuse sorgen dafür, dass Explosionsereignisse auf das Innere eines Gehäuses begrenzt werden und sich nicht nach außen ausbreiten können. Denn auch kleine Mengen zündfähiger Gemische können viel Energie enthalten - Drücke bis 15 bar sind bei Explosionen in Gehäuse keine Seltenheit.

Um dem Explosionsdruck zu widerstehen, werden die Wände entsprechend dick konstruiert. Die durch die Gehäusewand verlaufenden Spalten sind so ausgelegt, dass sich Flammen oder heiße Gase so weit abkühlen, dass sie selbst keine Zündquelle mehr darstellen (zünddurchschlagssichere Spalte). Auch die Gehäuseoberflächen dürfen sich bei einer Explosion im Innern nur so weit aufheizen, dass die Oberflächentemperatur unter der Zündtemperatur eines zündfähigen Gemisches in der Atmosphäre bleibt.

Weil die druckfeste Kapselung relativ einfach erreicht werden kann, und sich mit ihr fast alle elektrischen Betriebsmittel verwenden lassen, ist die Zündschutzart weit verbreitet: "43 Prozent der bei IEC Ex zertifizierten Gerate basieren auf der Zündschutzart ‚Ex d'", berichtet Prof. Dr. Thorsten Arnhold, VP Strategy & Technology bei R. Stahl und Chairman des IEC Ex-Systems: "Die Zündschutzart ist sehr robust und zuverlässig und ihre Sicherheit kann durch einfache Wartungsmaßnahmen für eine lange Betriebszeit erhalten werden."

Teure und schwere Gehäuse

Doch wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Soll mehr als ein Messumformer in das Ex-d-Gehäuse gepackt werden, dann werden diese klobig und schwer. So schwer, dass die tragenden Anlagenteile entsprechend aufwendig und stabil gebaut werden müssen. Aber auch ein weiterer Aspekt verursacht hohe Kosten: Umfangreiche Automatisierungs- und Steuerungssysteme müssen auf mehrere "Ex-d"-Gehäuse aufgeteilt werden. "Die erforderliche Druckfestigkeit der Gehäuse bedingt ...

