Leitl übergibt heute an Mahrer >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nachmittags-Mashup: Bitcoin, Daimler,... Leitl übergibt heute an Mahrer Heute geht der Wechselreigen an den Spitzen der heimischen Sozialpartner weiter: Leitl übergibt das Zepter in der Wirtschaftskammer an Mahrer.

Den vollständigen Artikel lesen ...