Nach dem starken Handel der letzten Tage halten sich die Anleger am Freitagmorgen zurück. Der bisherige Börsen-Mai kann sich sehen lassen.

Der Dax ist zum Start in den letzten Handelstag der Woche unverändert geblieben. Mit 13.112 Punkten lief der Deutsche Aktienhandel keine Handvoll Punkte fester durch den freitäglichen Frühhandel - deutlich oberhalb der vor einer Woche zurückeroberten 13.000-Punkte-Marke. Am Donnerstag hatte er dank der anhaltenden Euro-Schwäche 0,9 Prozent im Plus bei 13.114 Punkten geschlossen. Seit Monatsanfang konnten die Frankfurter Anleger beinahe vier Prozent Kursgewinn beobachten.

Neben den seit Tagen schwelenden Unsicherheitsfaktoren ...

