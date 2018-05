Jordan Belfort wurde am 9. Juli 1962 in New York City geboren und ist heute vor allem bekannt als langjähriger US-amerikanischer Börsenmakler sowie heute als Unternehmensberater und Motivationstrainer. Als Sohn eines Buchhalters wurde er in bürgerlichen Verhältnissen groß und lebte immer mit dem Ziel, das große Geld zu verdienen. Deshalb studierte er an der American University und wollte den Beruf des Zahnarztes erlernen. Ein Plan, den er sofort verwarf, als der Dekan darüber informierte, dass ... (Robert Sasse)

