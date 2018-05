TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den meisten Börsen in Ostasien ist es zum Wochenausklang nach oben gegangen. Gestützt wurden die Märkte der Region vom festeren Dollar. Befürchtungen, dass im Handelsstreit zwischen China und den USA möglicherweise keine Einigung erzielt wird, dämpften die Kauflaune nur anfangs.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 22.930 Punkte, nachdem der Dollar zeitweise auf 111 Yen geklettert war. Eine schwächere heimische Währung ist positiv für exportorientierte japanische Unternehmen wie etwa SMC Corp oder Fanuc, deren Aktien um 4,2 Prozent bzw 1,2 Prozent zulegten. Versicherungsaktien profitierten überdies von den gestiegenen US-Anleihezinsen. Dai-Ichi Life Insurance gewannen 1,2 Prozent. Dass die japanischen Verbraucherpreise im April etwas weniger stark gestiegen sind als erwartet, spielte an der Börse keine Rolle.

An den chinesischen Börsen zogen die Kurse gegen Ende der Börsensitzung stärker an. Der Composite-Index in Schanghai schloss 1,2 Prozent höher. In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,6 Prozent. Anfangs waren die Märkte von US-Präsident Donald Trump gebremst worden. Dieser hatte Zweifel geäußert, dass die Verhandlungen seines Landes mit China erfolgreich sein könnten.

Die australische Börse verzeichnete dagegen kleine Abgaben. Der S&P/ASX-200 sank um 0,1 Prozent. Verkauft wurden Aktien der Banken- und Rohstoffbranche. Letztere hatten am Donnerstag den höchsten Stand seit fast sieben Jahren erreicht.

Tianqi Lithium mit Zukauf in Chile gesucht

Unter den Einzelwerten stiegen Tianqi Lithium an der Börse in Shenzhen um 0,3 Prozent. Das chinesische Bergbauunternehmen übernimmt für 4,07 Milliarden US-Dollar eine Minderheitsbeteiligung an der chilenischen Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) von der kanadischen Nutrien. SQM fördert Lithium, das in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Die Lithium-Preise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Analysten schätzen, dass der Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis 2025 über 90 Milliarden Dollar schwer sein wird. Nach Angaben der staatlichen chilenischen Entwicklungsagentur werden Tianqi und SQM gemeinsam 70 Prozent des weltweiten Lithium-Markts kontrollieren.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewannen Singapore Airlines 3,3 Prozent. Die Fluggesellschaft ist in ihrem vierten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei die Erwartungen des Marktes übertroffen.

Dagegen verzeichneten die Aktien chinesischer Airlines an der Börse in Hongkong Verluste. Beobachter machten dafür die zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise verantwortlich. Air China verbilligten sich um 6,1 Prozent, China Southern Airlines um 4,7 Prozent und China Eastern Airlines um 4,3 Prozent.

Aktien der Ölbranche waren in der ganzen Region gesucht, nachdem der Preis für ein Fass der global gehandelten Sorte Brent am Donnerstag im Verlauf erstmals seit 2014 über 80 Dollar gestiegen war. In Tokio rückten Inpex um 2,8 Prozent vor, in Sydney verzeichneten Santos ein Plus von 0,8 Prozent und in Hongkong gewannen CNOOC 3,4 Prozent.

Die Ölpreise, die am Donnerstag ihr hohes Niveau zunächst nicht halten konnten und zurückfielen, legen am Freitag leicht zu. Der Brentpreis stieg um 0,3 Prozent auf 79,56 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.087,40 -0,11% +0,37% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.930,36 +0,40% +0,73% 08:00 Kospi (Seoul) 2.460,65 +0,50% -0,28% 08:00 Schanghai-Comp. 3.193,05 +1,23% -3,47% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.912,74 +0,34% -2,90% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.108,75 +0,54% +3,05% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.830,84 -0,03% +1,77% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.526,84 -0,28% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.857,40 +0,16% +2,77% 11:00 BSE (Mumbai) 35.040,58 -0,31% +3,63% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1809 +0,1% 1,1797 1,1805 -1,7% EUR/JPY 130,98 +0,2% 130,69 130,57 -3,2% EUR/GBP 0,8746 +0,2% 0,8728 0,8740 -1,6% GBP/USD 1,3502 -0,1% 1,3516 1,3508 -0,1% USD/JPY 110,90 +0,1% 110,79 110,59 -1,5% USD/KRW 1078,33 -0,3% 1082,09 1081,35 +1,0% USD/CNY 6,3732 +0,1% 6,3672 6,3652 -2,1% USD/CNH 6,3608 +0,0% 6,3577 6,3550 -2,4% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8496 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7512 +0,0% 0,7510 0,7527 -3,9% NZD/USD 0,6905 +0,4% 0,6878 0,6888 -2,7% Bitcoin BTC/USD 8.131,10 -0,9% 8.208,53 8.359,06 -40,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,63 71,49 +0,2% 0,14 +19,3% Brent/ICE 79,56 79,30 +0,3% 0,26 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,20 1.291,55 -0,2% -2,35 -1,1% Silber (Spot) 16,43 16,43 +0,0% +0,00 -3,0% Platin (Spot) 889,25 891,50 -0,3% -2,25 -4,3% Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,0% -0,00 -7,4% ===

