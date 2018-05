Ein sehr interessantes Inteview mit Frank Basa, dem CEO des kanadischen Goldexplorers Granada Gold Mine (WKN A2G9M7 / TSX-V GGM) wurde vor Kurzem auf http://www.metalsnews.com veröffentlicht. Wir haben uns erlaubt, es unserern Lesern im englischen Original zur Verfügung zu stellen. By Dr. Allen Alper, PhD Economic Geology and Petrology, Columbia University, NYC, US on 5/14/2018 Granada Gold Mine Inc. (TSX.V: GGM) is ...

Den vollständigen Artikel lesen ...