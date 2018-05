Eurozone sollte ihren Handelsbilanzüberschuss halten Kanadisches Datenpaket könnte nächtliche Verluste ausgleichen Fed-Zentralbanker spricht auf der EZB-Konferenz

Zusammenfassung:Der kanadische Dollar wird voraussichtlich am letzten Handelstag der Woche im Fokus der Anleger stehen. Die nordamerikanische Währung wurde in der letzten Nacht von den neuesten NAFTA-Entwicklungen getroffen. Allerdings wird sie am frühen Nachmittag eine Chance haben, die anfängliche Schwäche zu verringern, da die neuen Inflationsdaten und Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden. Abgesehen davon erhalten wir Handelsbilanzdaten aus der Eurozone sowie die wöchentliche Zählung der Öl-Bohrungen. Anleger werden möglicherweise um 9:00 Uhr vorsichtig sein, da die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, auf der EZB-Konferenz über geld- und makroprudenzielle Politik sprechen wird. 10:00 Uhr | Eurozone, Handelsbilanz (März): Die Handelskonflikte bleiben an den Märkten immer noch ein Thema, da es bei den Zolltarifen zwischen ...

