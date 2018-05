Der kleinste Anbieter im TV-Kabelmarkt Tele Columbus fordert Teilverkäufe des neuen Vodafone-/Unitymedia-Imperiums, um Monopole in Regionen zu verhindern.

Eigentlich wollte sich Timm Degenhardt an die Grundregel halten, die fast jeder Neuling für sich in Anspruch nimmt: 100 Tage erst mal nichts sagen, stattdessen zuhören, beobachten, bewerten. Der neue Vorstandschef der kleinen Tele Columbus AG, der zuvor Karriere beim Energiekonzern E.On und beim Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise machte, traf Mitarbeiter, besuchte Kunden und stellte das Führungsteam neu auf. So hat er sich leise eingearbeitet in die Eigenarten des TV-Kabelgeschäfts in Deutschland. Danach wollte der 49-Jährige auf Angriff schalten, die Konkurrenz attackieren und weiter Marktanteile gegen die beiden Großen Vodafone und Unitymedia gewinnen.

Doch am 98. Tag, zwei Tage vor Ablauf seiner avisierten Einarbeitungszeit, kann er einen Teil seiner Analysen und Pläne gleich wieder einpacken. Quasi über Nacht haben sich alle Wettbewerbsverhältnisse auf dem deutschen TV-Kabelmarkt grundlegend verändert. Telekomriese Vodafone kündigte Anfang Mai die Übernahme von Unitymedia und drei weiteren Schwestergesellschaften in Tschechien, Ungarn und Rumänien an. Tele Columbus, der kleine Wettbewerber mit Sitz in Berlin, der mit der neuen Marke Pÿur offensiv auftrumpfen wollte, gerät plötzlich in Bedrängnis. Degenhardt prophezeit große Gefahren für den Wettbewerb - und damit vor allem für sein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Jetzt ruft er nach staatlicher Hilfe.

Zwerg kämpft gegen Riesen

Tatsächlich verändert der Vodafone-/Unitymedia-Deal das Geschäft mit dem Zugang zum Fernsehen und Internet von Grund auf. 18,4 Milliarden Euro zahlt der britische Konzern, um in Deutschland Zugriff auf ein nahezu flächendeckendes TV-Kabelnetz mit 25 Millionen angeschlossenen Haushalten zu bekommen. Degenhardts Unternehmen wäre mit 3,6 Millionen Haushalten ...

