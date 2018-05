Das dürfte den Bekanntheitsgrad von MGX Minerals (CSE XMG / Frankfurt 1MG) deutlich erhöhen! Die kanadische Lithiumgesellschaft erhielt gestern in London anlässlich der 2018 S&P Global Platts Global Metals Awards vor internationalem Publikum und zahlreichen Pressevertretern den Preis in der Kategorie "Base and Specialty Metals Industry Leadership Award"! S&P Global Platts (https://www.platts.com/), ein weltweit führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...