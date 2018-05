Zürich (awp) - Der Hörsystemhersteller Sonova veröffentlicht am Dienstag, 22. Mai, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März). Insgesamt zehn Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen. 2017/18E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2016/17A Umsatz 2'660 2'396 EBITA* 524,6 463,0 Reingewinn* 406,5 356,2 (in Fr.) Gewinn/Aktie*: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...