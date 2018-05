Twitter-Chef Jack Dorsey wünscht sich Bitcoin als Währung des Internets Thailand kommt Krypto-Händlern entgegen Bitcoin fällt zum ersten Mal seit einem Monat unter 8.000 Dollar

Zusammenfassung:Haben Sie sich jemals gefragt, welche Rolle Bitcoin in Zukunft spielen wird? Wird die berühmteste digitale Währung überleben können und in fünf oder zehn Jahren noch präsent sein? Falls ja, könnte Sie die Meinung von Twitter-CEO zur zukünftigen Perspektive des Bitcoin interessieren. Jack Dorsey glaubt, dass das Internet eines Tages seine eigene Währung haben wird und diese Währung könnte möglicherweise Bitcoin werden. Er sagte Teilnehmern der Consensus Blockchain Konferenz in New York Anfang dieser Woche, dass noch nicht ganz klar ist, welche Währung diese Rolle wirklich erfüllen könnte. Bitcoin gehört jedoch zweifellos zu den heißesten Kandidaten. Heutzutage richten sich alle Augen auf Bitcoin, da es sich um die bekannteste virtuelle Währung handelt. Dennoch gibt es einige andere, die auch ein starkes Backup von der Internet-Community haben. ...

