VW konnte ein Absatzplus von 10,2 Prozent verzeichnen. Beim Tochterkonzern Audi hingegen lief es im ersten Quartal weniger gut.

Der Volkswagen-Konzern knüpft mit einem kräftigen Auslieferungsplus im April an sein starkes erstes Jahresviertel an. Konzernweit seien im vergangenen Monat 927 200 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden, teilte der Autobauer am Freitag in Wolfsburg mit. Das war ein ...

