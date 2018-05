Heute ist ein 3. Freitag im Monat und damit ein kleiner Verfall. Das Open Interest bei den Optionen war aber (an den Leitmärkten) nicht allzu hoch, sodass es eher ein normaler Tag werden wird. "Normal" gilt derzeit aber nicht für die einige Highflyer der vergangenen Monate. Eine AT&S oder FACC könnten da durchaus Opfer von Shortattacken sein, auch eine Polytec wurde immer wieder genannt. Unsere Haltung dazu ist klar: Wir sind bei Verwerfungen nach unten ohne News tendenziell und traditionell auf der Käuferseite, heute bei FACC bei 17,901. Aber das, was man hier sieht, kann man durchaus als "Vola" bezeichnen. AT&S wurde in den vergangenen Tagen deutlich abverkauft und macht nun wieder gut. Ruhe bewahren.

