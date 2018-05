Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX behauptet sich vor Pfingsten über 13.000 Punkten

Anleger gehen vor dem verlängerten Wochenende keine großen Risiken mehr ein

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion -

Der DAX hat nach seinem jüngsten Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten die Gewinne bisher ganz gut behaupten können. Der deutsche Leitindex steht aktuell kaum verändert bei 13.111 Punkten.

Am Donnerstag hatte die seit Anfang April laufende Erholung des DAX Fahrt aufgenommen, nachdem er sich zuvor an der Marke von 13.000 Punkten regelrecht festgebissen hatte. Ob der Ausbruch nach oben nachhaltig ist, muss sich erst noch zeigen.

Zuletzt hatte der schwächer tendierende Euro Rückenwind verliehen. Allerdings stehen für viele Anleger auch die gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Fokus. Höhere Zinsen könnten die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern. Zudem schwelt der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Europa weiter, und in Italien geht das Ringen um eine neue Regierung in eine weitere Runde.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX gewann bisher 0,1 Prozent auf 26.861 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDAX stieg um 0,3 Prozent auf 2.813 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroSTOXX 50 gab hingegen leicht nach.

Puma-Aktien setzten Rekordjagd fort

Puma-Aktien haben ihren Rekordlauf am Freitag nach einer Kaufempfehlung der US-Bank JPMorgan mit dem Sprung auf bis zu 500 Euro fortgesetzt.

Zuletzt führten sie den Kleinwerteindex SDAX noch mit einem Plus von 7,9 Prozent auf 498,00 Euro an. Analystin Chiara Battistini hatte zuvor die Papiere des Sportartikel-Konzerns mit ?Overweight? und einem Kursziel von 550 Euro wieder aufgenommen.

Puma biete das attraktivste Wachstumspotenzial unter den europäischen Sportartikelherstellern, erklärte die Expertin. Solide Umsatzsteigerungen träfen auf eine anhaltende Erholung der Margen.

Erst zur Wochenmitte hatte die Umsetzung des weitgehenden Ausstiegs des französischen Luxuskonzerns Kering bei Puma den Aktien frischen Schwung verliehen.

Zudem wurden die Papiere in den MSCI Germany Index aufgenommen. Fonds, die den Index nachbilden, müssen nun Puma-Aktien kaufen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am Nachmittag im positiven Bereich. In dieser Phase setzte die Mehrheit der Anleger mit Hebelprodukten auf steigende Kurse des DAX.

Trends im Handel

Besonders gefragt sind aktuell Knock-Out-Calls auf Adidas.

Außerdem ist die Nachfrage nach Knock-out-Calls auf den SDAX angestiegen.

Eine Reihe von Anlegern setzt zudem mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse der Aktien von Baidu.com und SAP.

Calls auf Evonik wurden überwiegend verkauft.

