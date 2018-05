Wochenausblick: DAX - die Luft wird dünn. Banken, Bayer und ifo im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach zahlreichen Versuchen gelang dem DAX in der zurückliegenden Woche der Ausbruch über 13.000 Punkte. Wer jedoch auf eine Initialzündung für eine größere Rally hoffte, wurde enttäuscht. Die Anleger blieben angesichts der Spannungen im Nahen Osten und Nordkorea sowie der politischen Unsicherheit in Italien nervös. Der Anstieg des Ölpreises auf rund 80 US-Dollar pro Barrel schürte zudem die Angst vor Inflation und damit verbunden (weitere) Zinserhöhungen. Als Stütze erwiesen sich gute Unternehmenszahlen und der schwächer Euro/US-Dollar-Kurs. So zeigten sich die meisten europäischen und amerikanischen Aktienbarometer im Wochenvergleich wenig verändert während die Rendite langfristiger Staatsanleihen teilweise kräftige Ausschläge verzeichneten.

Die Berichtssaison geht nun zu Ende. So stehen in der verkürzten Handelswoche von Unternehmensseite nur einige Hauptversammlungstermine im Kalender. Besonderen Fokus werden Investoren im Wochenverlauf somit auf die Protokolle der jüngsten EZB- und Fed-Sitzungen sowie den ifo-Geschäftsklimaindex legen.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche bewegten sich die deutschen Aktienbarometer sowie der EuroStoxx 50 Index kaum von der Stelle. Dennoch zeigten zahlreiche Einzelwerte durchaus kräftige Ausschläge. Im DAX verloren BMW und Deutsche Telekom dividendenbedingt, ThyssenKrupp aufgrund der andauernden Diskussion um US-Strafzölle auf Stahlprodukte sowie die Bankaktien Commerzbank und Deutsche Bank überdurchschnittlich. Zweistellige Aufschläge konnten derweil die Aktien von Aumann, Dürr, Medigene, Nordex und Puma verbuchen. Katalysator waren in erster Linie gute Quartalszahlen. Die Aktien von Air Liquid und LVMH markierten derweil in der zurückliegenden Woche ein neues Allzeithoch und Philips stieg auf den höchsten Stand seit Mai 2001.

In der kommenden Woche laden Aareal Bank, Bayer, Evonik, OMV, Pfeiffer Vacuum, Salzgitter, SMA Solar und Zalando zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

21.5.: In vielen Ländern ist Feiertag

23.5.: Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai

23.5.: Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Mai

23.5.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 01. - 02. Mai

24.5.: Europa - EZB veröffentlicht Berichte der politischen Sitzung vom 25.-26. April

24.5.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. Mai

25.5.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Mai

25.5.: USA - Auftragseingang Langlebige Güter, April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.180/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.820/12.920/13.000/13.080 Punkte

Der DAX verlor zum Wochenschluss wieder an Schwung. Konnte sich jedoch noch im kurzfristigen Aufwärtstrendkanal halten. Unterstützung findet der Index zwischen 13.920 und 13.000 Punkten. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.180 und im weiteren Verlauf bis 13.500 Punkte. Unterhalb von 12.920 Punkten könnte die Stimmung jedoch drehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2018 - 18.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.05.2013 - 18.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX1LZ1 3,92 11.800 13.300 14.06.2018 DAX HX1LZ6 5,89 11.900 13.400 14.06.2018 DAX HX1LZB 7,25 12.000 13.500 14.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.05.2017; 17:27 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

