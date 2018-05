Volkswagen scheint an der Börse unantastbar zu sein. Selbst nach den größten Skandalen schafft es der Konzern, stets gute Analystenmeinungen für sich zu gewinnen. Mittlerweile ist über den Dieselskandal wieder etwas Gras gewachsen, auch wenn das Thema immer mal wieder in den Nachrichten vorkommt. Die Kursziele von VW können sich aber in jedem Fall sehen lassen. Im Durchschnitt belaufen sich die Prognosen auf 201,45 Euro. Verglichen mit dem jetzigen Aktienkurs wäre das eine Verbesserung von 16,3 ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...