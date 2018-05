Auch wenn Nokia in der öffentlichen Wahrnehmung heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist, so erzielt das Unternehmen aus Finnland vor allem als Netzausrüster noch immer gute Umsätze. Das führt dazu, das die Aktie den Anlegern immer wieder ansehnliche Gewinne beschert. Nach Ansicht der Analysten hat das Papier sogar noch einiges an Potenzial für die absehbare Zukunft. Von 15 Analysehäusern empfehlen derzeit 11 das Papier zum Kauf, weitere 4 vertreten eine neutrale Haltung mit einer Bewertung ... (Robert Sasse)

