BYD gilt als der aufstrebende Star unter den Herstellern von Elektroautos. Mit immer größeren Bestrebungen in den westlichen Märkten und einer Schwäche des Pioniers Tesla werden die Chinesen mancherorts schon als der künftige unangefochtene Marktführer gehandelt. An der Börse geriet die Aktie zuletzt dennoch unter Druck, in erster Linie aufgrund von wegfallenden Subventionen auf dem Heimatmarkt. Zumindest die Analysten lassen sich davon nur wenig beeindrucken und bewerten die Aktie von BYD weiterhin ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...