In Sachen Kursziel bei Evotec herrscht unter den Analysten einiges an Uneinigkeit. Auf den ersten Blick scheint alles gut auszusehen, denn im Durchschnitt beträgt das Kursziel 18 Euro, was satte 47 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau liegt. Allerdings wird der Titel derzeit nur von vier wichtigen Analysehäusern berücksichtigt. Die Deutsche Bank und die Oddo Seydler Bank sind sich dabei einig, dass eine Kaufempfehlung gerechtfertigt ist und geben mit 20 Euro auch das gleiche Kursziel aus. ... (Robert Sasse)

