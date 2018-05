Obwohl BB Biotech so manches Mal für regelrechte Kursexplosionen an der Börse sorgt, wird die Aktie des Unternehmens nur von wenigen Analysten aktiv verfolgt. Derzeit geben lediglich zwei Analysehäuser öffentlich eine Prognose ab, die dabei beide auf "Hold" lauten. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 68,3 CHF und damit nicht mal ein Prozent über dem aktuellen Börsenkurs. Euphorie sieht zweifellos anders aus. Allerdings fällt eine Analyse bei allem, was mit Biotech zu tun hat, eher ... (Robert Sasse)

