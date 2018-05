Tesla reagiert auf Unfälle seiner Elektroautos mit einer Reihe von Erklärungen - einer genaueren Überprüfung halten die aber nicht stand.

Nobel, nachhaltig und sicher - so beschreibt Elon Musk die Autos seines Unternehmens Tesla. Die Behörden in Washington haben zumindest hinsichtlich des letzten Punkts inzwischen ihre Zweifel. Am Mittwoch reisten Experten in den US-Staat Utah, um den Hergang eines Auffahrunfalls an einer Ampel zu untersuchen - es war bereits der vierte recht spektakuläre Tesla-Unfall in diesem Jahr. Per Twitter versuchte Musk zu relativieren.

Laut Statistik der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gebe es auf amerikanischen Straßen im Durchschnitt einen Verkehrstoten pro 86 Millionen gefahrenen Meilen, schrieb Musk am Montag. Würden ausschließlich Tesla-Fahrzeuge betrachtet, sei es nur ein Opfer pro 320 Millionen Meilen. Ganz und gar ließen sich Unfälle nicht vermeiden, betonte der Firmenchef. Aber in einem Tesla sei das Risiko deutlich geringer.

Die erste Zahl ist in jedem Fall korrekt. Sie bezieht sich auf die insgesamt etwa 272 Millionen Fahrzeuge in den USA. Tesla hat nach Schätzung der Fachpublikation "Ward's Automotive" bisher landesweit etwa 150.000 Fahrzeuge verkauft. Wie viele tödliche Unfälle es mit diesen Autos gegeben hat und wie viele Meilen damit gefahren worden sind, gibt das kalifornische Unternehmen allerdings nicht bekannt.

Die Zahl der tödlichen Unfälle kann zudem von Jahr zu Jahr stark schwanken. Für 2017 liegen noch keine offiziellen Zahlen vor; 2016 kamen laut NHTSA fünf Menschen in Tesla-Fahrzeugen ums Leben; ...

