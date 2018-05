Kaum eine Autofabrik kommt ohne Siemens-Anlage aus. In der Pharma-Industrie sieht das noch anders aus. Siemens-Chef Kaeser will das ändern.

In der Automatisierung und Digitalisierung der produzierenden Industrie ist Siemens unangefochtener Marktführer. Fast in jeder Maschinenbau- oder Autofabrik zum Beispiel stehen Simatic-Anlagen, die Maschinen werden zunehmen mit Siemens-Software vernetzt.

In der Prozessindustrie - also zum Beispiel in Chemie- und Pharma-, der Getränke- und Nahrungsmittelbranche - ist die Marktposition der Münchener etwas schwächer. "Wir sind eine starke Nummer drei", drückt es Eckard Eberle, Chef der Geschäftseinheit Prozessautomatisierung aus.

Nun setzt sich aber auch in der etwas konservativeren Prozessindustrie zunehmend die digitale Vernetzung durch. Und diesen Trend will Siemens für den Gewinn von Marktanteilen nutzen.

Wenn von Siemens und der Digitalisierung die Rede ist, blicken die meisten zuerst auf die Division Digitale Fabrik. Im vergangenen Quartal glänzte die Vorzeigesparte mit einer operativen Umsatzrendite von 21 Prozent und 20 Prozent Umsatzwachstum.

Doch soll sich die Digitalisierung über alle Geschäftsbereiche erstrecken, mit der Internet-der-Dinge-Plattform Mindsphere als gemeinsamer Klammer. Und diese soll nun auch in der Prozessautomatisierung das Big-Data-Zeitalter einläuten.

In einem "Living Lab", einem lebenden Labor, zeigt Siemens in seiner hochmodernen Österreich-Zentrale in Wien, was bei biotechnologischen Produktionsprozessen alles möglich ist. In einem Bioreaktor werden dort Hefezellen gezüchtet.

Zahlreiche Sensoren und Analysegeräte überwachen zum Beispiel Temperatur, PH-Wert und Glucosegehalt. Am Rechner kann der Prozess kontrolliert - und digital auch mit veränderten ...

