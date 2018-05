Die BHP Billiton Aktie hat vor zwei Wochen den wichtigen horizontalen Widerstand bei 17 GBP je Aktie überwinden können und erreichte in dieser Woche die obere Trendlinie des sekundären Aufwärtstrends, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Diese Trendlinie wurde allerdings noch nicht überschritten. Der Schlusskurs auf Wochenbasis lag noch leicht darunter. Sollte die Aktie in der nächsten Woche darübersteigen, könnte es den nächsten Push in Richtung horizontale Widerstandszone bei ca. 19,50 ... (Kai Rademacher)

