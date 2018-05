Die Barrick Gold Aktie hat sich seit Februar in der Spitze um ca. 20 % erholen können. Charttechnisch betrachtet hat der Wert damit einen wichtigen Kreuzwiderstand erreicht. In der Kurszone zwischen 13,50-14,25 US-Dollar je Aktie verlaufen zum einen ein horizontaler Widerstandsbereich sowie der 200-Wochen-Durchschnitt. Vor drei Wochen ist der Kurs hier abgeprallt und korrigiert die Erholung. Erst Kurse oberhalb des Widerstandbereichs, könnten den nächsten Push in Richtung obere Korrekturkanallinie ... (Kai Rademacher)

