First Majestic Silver hat in den zurückliegenden Handelssitzungen sehr schöne Handelssignale an den Markt gesendet. Die Aktie ist im Aufwärtstrend, meinen die charttechnischen Analysten und verweisen auf den Umstand, dass der Titel von einem Tief in Höhe von etwa 4 Euro seit Anfang Februar satte 50 % gewonnen hat. Dabei stützt sich die Kursentwicklung auf eine kurzfristige und starke Aufwärtstrendgerade, die auch in den nächsten Handelssitzungen noch halten sollte. Das heißt, der Wert ist nach ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...