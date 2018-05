Die EU taumelt von einem Fehler zum nächsten. In dieser Form hat eine politische Union kaum eine Überlebenschance.

Die Schwächen der EU werden in diesen Tagen überdeutlich: Die EU ist gegenüber der Politik der USA hilflos. Die BREXIT-Verhandlungen gehen voran. In Italien übernimmt eine EU-kritische Koalition die Regierung. In Ungarn und in Polen regieren EU-Gegner. Die EU-Kommission legt einen unbrauchbaren Budgetentwurf vor. Mit der Datenschutzgrundverordnung produziert der Regulierungswahn den Super-GAU. Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, dass viele schon das Ende der EU prophezeien. Es ist auch keine Initiative erkennbar, die das Projekt "Europäische Integration" retten könnte. In den Hintergrund tritt die Aufgabe der Gemeinschaft, den Frieden in Europa zu sichern. Unsinnige Regelwerke verbreiten Ärger und ...

