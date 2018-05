Hätte der Zugunfall im bayrischen Aichach, der zwei Menschen das Leben kostete, vermieden werden können? Bereits Ende Februar gab es eine heftige Debatte um die Sicherheitsstandards auf der Schiene.

Das Nahverkehrsunternehmen Transdev hat schon fast ein Vierteljahr vor dem Unfall im bayerischen Bahnhof Aichach in einem Brief an Bahn-Vorstand Ronald Pofalla unzureichende Sicherheitsstandards von DB Netz kritisiert.

Ende Februar schrieb Transdev-Geschäftsführer Tobias Heinemann, dass zahlreiche Unfälle und Beinahe-Zusammenstöße der jüngeren Vergangenheit "nachhaltige Fragen zum gegenwärtigen Betrieb der Schieneninfrastruktur in Deutschland" aufwerfen würden. Das Schreiben, datiert auf den 28. Februar 2018, liegt der WirtschaftsWoche vor.

Heinemann kritisierte Punkte, die auch zu dem jüngsten Unfall in Aichach mit zwei Toten geführt haben könnten. So monierte Heinemann veraltete Stellwerkstechnik aus den Dreißiger- und Vierzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts.

