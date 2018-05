Die EU, China und Russland streben wohl ein neues Atom-Abkommen mit dem Iran an. Im Gegenzug könnte es finanzielle Hilfen geben.

Diplomaten aus der EU, China und Russland wollen einem Zeitungsbericht zufolge in der kommenden Woche über finanzielle Hilfen für den Iran im Gegenzug für ein neues Abkommen beraten. Darin könnten zusätzliche Regelungen zum ballistischen Raketenprogramm des Irans und zu seiner Rolle in der Region enthalten sein, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf ranghohe EU-Diplomatenkreise.

US-Präsident Donald Trump hat das bisherige Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015 als unzureichend bezeichnet und den Ausstieg erklärt. Trump will den Einfluss des Irans in der Region eindämmen. Die anderen Unterzeichnerstaaten bemühen sich, den Vertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...